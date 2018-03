Andre Agassi bestätigte die Trennung gegenüber ESPN. «Ich wollte Novak helfen, mit nur den besten Absichten. Jetzt waren wir zu oft nicht einer Meinung», so der 47-Jährige.

Magere Bilanz

Die Zusammenarbeit hatte letztes Jahr auf die French Open hin begonnen. Unter Agassis Ägide hatte Djokovic nur einen Titel holen können, im Juli 2017 in Eastbourne. Einen Grossteil des letzten Jahres hatte der Serbe wegen einer Ellbogen-Verletzung pausieren müssen.

Zuletzt war Djokovic in Indian Wells und Miami jeweils in der ersten Runde gescheitert. An den Australian Open schied die derzeitige Weltnummer 12 im Achtelfinal aus.