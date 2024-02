Legende: Das Ende kommt immer näher Andy Murray verabschiedet sich aus Dubai ... und bald ganz von der Tour? Imago Images/Jürgen Hasenkopf

Andy Murray wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nach Roger Federer der zweite Spieler aus den «Big Four», der sich vom Profi-Tennis verabschieden wird. «Ich habe nicht vor, über den Sommer hinaus viel zu spielen», sagte der Schotte am Mittwoch nach seiner Achtelfinal-Niederlage in Dubai gegen Ugo Humbert.

Bereits am Montag nach seinem Erstrunden-Erfolg hatte Murray seinen baldigen Abschied von der Tour angedeutet: «Ich werde in diesen letzten Monaten das Beste geben», so der 36-Jährige. Wann genau er den Schlussstrich zu ziehen gedenkt, wollte Murray nicht verraten: «Ich werde von jetzt an bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich aufhören muss, nicht mehr darüber sprechen», stellte der dreifache Grand-Slam-Champion klar. Murray ergänzte aber, dass er sehr gerne noch einmal an Olympischen Spielen teilnehmen würde.

Bereits 2019 hatte Murray wegen anhaltender Hüftprobleme zunächst seinen Rücktritt angekündigt. Nach einer Operation, bei dem Murray eine Metallkappe eingesetzt wurde, kehrte die ehemalige Weltnummer 1 aber wieder auf die Tour zurück.