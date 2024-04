Marc-Andrea Hüslers Lauf in München ist vorbei. Der Schweizer unterliegt der Weltnummer 12 Holger Rune mit 4:6, 6:7 (3:7).

Out im München-Viertelfinal

Legende: In München ausgeschieden Marc-Andrea Hüsler. IMAGO/Lackovic

Die über 200 Plätze Unterschied in der Weltrangliste zwischen Marc-Andrea Hüsler (223) und Holger Rune (12) waren während der Viertelfinal-Partie in München eigentlich nie zu sehen. Zwar musste der Schweizer direkt bei erster Gelegenheit ein Break gegen sich hinnehmen, in der Folge davon agierte der Zürcher aber mindestens auf Augenhöhe.

Weil Hüsler aber seine zwei Breakchancen, die er sich im 1. Satz erspielte, nicht nutzen konnte, ging der Durchgang am Ende mit 6:4 an Rune. Der frühe Servicedurchbruch reichte dem Dänen.

Regnerisches Wetter

Die Partie fand bei sehr garstigen Bedingungen statt, der ständige Nieselregen und der Wind erschwerten kontrolliertes Tennis. Auch im 2. Satz blieb das Duell umkämpft. Beim Stand von 5:4 und Aufschlag Rune vergab Hüsler einen Satzball, das Tiebreak musste entscheiden.

Dort behielt Rune die Oberhand. Die Weltnummer 12 spielte im entscheidenden Moment seine Qualitäten aus und gewann die Kurzentscheidung mit 7:3. Für Hüsler endet damit sein bestes Turnier seit Monaten mit einer 4:6, 6:7-Niederlage. Erstmals hatte er wieder zwei Partien auf der Tour hintereinander gewinnen können und wird sich deshalb wieder in die Top 200 der Rangliste verbessern.