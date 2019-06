Out in der 1. Runde

Legende: Verpasst das Turnier auf dem «heiligen Rasen» Henri Laaksonen. Keystone

Henri Laaksonen ist in der Qualifikation zum Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der 1. Runde ausgeschieden. Der 27-Jährige unterlag dem Australier Jason Kubler 2:6, 7:5, 5:7. Die Schweizer ATP-Nummer 95 scheitert beim Grand-Slam-Turnier in London zum fünften Mal in der Qualifikation. Sein bisher einziges Spiel im Hauptfeld verlor er 2017 gegen Lukas Rosol.