Milos Raonic wird am ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy nicht mehr antreten. Damit steht Roger Federer direkt im Achtelfinal.

Nach einem Freilos zum Auftakt wird Roger Federer auch in der 2. Runde nicht gefordert sein. Sein designierter kanadische Gegner, Milos Raonic, musste das Duell wegen einer Ellbogenverletzung platzen lassen. In der 1. Runde hatte die 27-jährge Weltnummer 21 in einer epischen Partie noch Jo-Wilfried Tsonga (Fr) mit 6:7, 7:6, 7:6 niedergerungen.

Nach seinem kampflosen Weiterkommen trifft Federer im Achtelfinal nun auf Fabio Fognini (ATP 14). Der Italiener profitierte von einem Forfait des Ungarn Marton Fucsovics (ATP 42). Federer und Fognini standen sich bisher dreimal gegenüber, jedes Mal ging der Schweizer als Sieger vom Platz.