Roger Federer sagt seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Miami (ab 24. März) ab.

Der Schweizer will nach den Turnieren in Doha und Dubai einen Trainingsblock einlegen.

Federer plant nach 2 Knie-Operationen in der kommenden Woche sein Comeback auf der ATP-Tour.

Roger Federers Manager Tony Godsick bestätigte in einem E-Mail gegenüber der Agentur Associated Press, dass Federer seine Teilnahme für Miami zurückgezogen hat. «Nach Doha und Dubai wird er einen Trainingsblock einlegen, um sich langsam wieder auf die Tour zurückzuarbeiten», heisst es im Schreiben.

Federer verliert als Titelverteidiger 1000 Punkte

Federer hat das Turnier in Florida 2019 zum insgesamt 4. Mal gewonnen, womit er als Titelverteidiger gilt. 2020 wurden die Miami Open aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Mit seinem Verzicht wird er auch 1000 Punkte in der Weltrangliste verlieren.

Kein Turnier in Indian Wells vor Miami

Miami ist zu diesem Zeitpunkt die einzige Station in den USA. Das ATP-1000-Turnier von Indian Wells, das normalerweise unmittelbar vor Miami ausgetragen wird, ist auf ein unbestimmtes Datum verschoben worden. Nach Miami geht es in Europa mit der Sandsaison weiter. Wann und wo Federer nach seiner Pause wieder einsteigt, bleibt offen.

Nach Doha wohl auch in Dubai

Der 39-Jährige will in der kommenden Woche in Doha nach über einem Jahr Wettkampfpause sein Comeback auf der ATP-Tour geben. Wenn alles nach Plan läuft und sein Knie hält, wird der 20-fache Grand-Slam-Sieger auch beim Turnier in Dubai in der Woche danach am Start sein.

Den letzten Ernstkampf hat er an den Australian Open 2020 bestritten. Damals unterlag Federer im Halbfinal Novak Djokovic in 3 Sätzen.