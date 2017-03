Pospisil schockt Murray

Andy Murray ist beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells bereits in der 2. Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-Erste unterlag dem Kanadier Vasek Pospisil 4:6, 6:7 (5:7).

Vor dem Duell zwischen Murray und Pospisil deutete nichts auf einen Erfolg des Kanadiers hin. In zuvor vier Begegnungen setzte sich der Schotte jeweils ohne Satzverlust durch.

Pospisil, der in Indian Wells durch die Qualifikation musste, geriet im 1. Satz zwar mit 2:4 in Rückstand. In der Folge entschied er aber sechs Games in Serie für sich. Im Tiebreak von Durchgang 2 konnte Murray zunächst drei Matchbälle abwehren. Nach einer Stunde und 51 Minuten war die Sensation dann aber doch Tatsache.

Indian Wells kein gutes Pflaster für Murray

Murray, in dessen Tableau-Hälfte nun Stan Wawrinka der höchstklassierte Spieler ist, bleibt damit weiterhin auf Kriegsfuss mit dem Turnier in der kalifornischen Wüste. Indian Wells ist das einzige ATP-1000-Turnier auf Hartbelag, das er noch nie gewinnen konnte.