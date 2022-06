Legende: Ungewohntes Bild Stan Wawrinka in Aktion auf einem Rasenplatz (hier 2019 in Wimbledon). Keystone/EPA/Will Oliver

Über 1000 Tage ist es her, seit Stan Wawrinka ein Turnier auf Rasen bestritten hat. Am 3. Juli 2019 verlor er in Wimbledon in der 2. Runde gegen Reilly Opelka (USA) – nach einem typischen Wawrinka-Match (6:8 im 5. Satz).

02:09 Video Archiv: Wawrinkas letzter Auftritt auf Rasen Aus Sport-Clip vom 03.07.2019. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden.

Nun ist es wieder soweit: Der Waadtländer (ATP 258) bereitet sich im Londoner Queen's Club auf Wimbledon 2022 vor. In Runde 1 trifft der 37-Jährige auf den Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 27), den er bislang zweimal geschlagen hat (bei den Hartplatz-Turnieren Basel 2019 und Acapulco 2020).

Durststrecke auf Rasen

Wawrinkas Rasenbilanz liest sich vergleichsweise bescheiden: 31 Karriere-Siegen stehen 31 Niederlagen gegenüber (Siegquote auf Sand: 66%), seit 2016 gewann er nur 5 Matches auf der grünen Unterlage. Einen Rasen-Titel holte er noch nie.

Immerhin: An Queen's hat Wawrinka eine gute Erinnerung. 2014, in seinem besten Rasen-Jahr (7:2 Siege) erreichte er den Halbfinal (Out gegen Grigor Dimitrov). In den fünf folgenden Jahren gelangen ihm in West Kensington hingegen nur noch 3 Siege.