Zahlreiche Weggefährten melden sich auf den sozialen Medien zum Rücktritt von Rafael Nadal – die ersten Reaktionen in der Übersicht.

Legende: Adelt seinen Widersacher Roger Federer. Keystone / KIN CHEUNG

Roger Federer meldete sich auf Instagram zu Wort: «Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Errungenschaften in diesem Spiel, das wir so lieben. Es war eine absolute Ehre.»

Carlos Alcaraz, der sich anschickt, in die grossen Fusstapfen seines Landsmannes zu treten, hielt sich derweil kurz: «Rafael Nadal, danke für alles.» Mit einer grossen Portion Wehmut nahm die ATP den angekündigten Rücktritt des 22-fachen Grand-Slam-Siegers zur Kenntnis: «Der Tennisplatz wird nie wieder derselbe sein.»

01:35 Video «Rafa war mein Idol, seit ich mit Tennisspielen begonnen habe» (engl.) Aus Sport-Clip vom 10.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Auch Novak Djokovic, ein weiterer langjähriger Rivale von Nadal meldete sich auf den sozialen Medien: «Du hast Millionen von Kindern dazu inspiriert, mit dem Tennisspielen anzufangen, und ich denke, das ist wahrscheinlich der grösste Erfolg, den man sich wünschen kann. Deine Hartnäckigkeit, deine Hingabe und dein Kampfgeist werden noch jahrzehntelang gelehrt werden. Dein Vermächtnis wird ewig leben. Nur du weisst, was du durchmachen musstest, um eine Ikone des Tennis und des Sports im Allgemeinen zu werden.»

Die aktuelle Nummer 1 Jannik Sinner äusserte sich wie folgt: «Wir haben alle gesehen, wie gut er als Spieler war, was er uns, den jungen Spielern, beigebracht hat, wie man sich auf dem Platz verhält, wie man mit Situationen auf dem Platz umgeht, mit schwierigen Situationen.»

01:29 Video Sinner: «Wir alle hatten grosses Glück, ihn kennenlernen und von ihm lernen zu dürfen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 10.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Nick Kyrgios versuchte derweil, seinen Arbeitskollegen vom Rücktritt abzuhalten: «Rafa, trete nicht zurück, ich will noch ein letztes Mal gegen dich spielen. Wir hatten unsere Differenzen, aber du warst ein verdammt guter Kämpfer.»

Der Rücktritt des besten Sandspielers der Geschichte lockte auch einen der besten Rasenspieler auf den Plan. Fussballer Cristiano Ronaldo lobte Nadal in den höchsten Tönen: «Dein Engagement, deine Leidenschaft und dein unglaubliches Talent haben Millionen Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Es war mir eine Ehre, deinen Weg mitzuerleben und dich einen Freund nennen zu dürfen.»

Stimmen aus dem Blätterwald

Marca (Spanien): «Rafa geht in den Ruhestand – was spielen wir jetzt? Wer wird uns mit unmöglichen Comebacks begeistern, mit dem, was wir noch nie zuvor gesehen haben? Wer wird Paris in ein Stück Spanien verwandeln? Seine Gestalt war so kolossal, dass sie die Sonne verdeckte.»

Gazzetta dello Sport (Italien): «Eine Legende geht in den Ruhestand. Es kommt sicher nicht wie der Blitz aus heiterem Himmel, (...) aber zwei Jahre nach dem Rücktritt seines grossen Freundes und Rivalen Roger Federer (...) geht ein weiterer der grossen Drei des Tennissports.»

El Mundo Deportivo (Spanien): «In Roland Garros wurde er zum Grössten der Sandplatzgeschichte gekrönt und schmiedete eine Legende.»

The Guardian (England): «Neben seiner bahnbrechenden Vorhand, seiner überragenden Athletik und Intelligenz etablierte sich Nadal als Spieler, der entschlossen war, sich ständig zu verbessern. Er baute ein komplettes Spiel auf, das es ihm ermöglichte, Federer zu stürzen und 2008 nach einem der grossartigen Matches schliesslich Wimbledon zu gewinnen.»

L'Equipe (Frankreich): «Zwei Jahre nach Roger Federer wird sich ein weiterer Tennis-Gigant müde zurückziehen.»

: «Zwei Jahre nach Roger Federer wird sich ein weiterer Tennis-Gigant müde zurückziehen.» ESPN (USA): «Nadal ist in Roland Garros bereits mit einer Statue vor dem Court Philippe-Chatrier verewigt, aber es wird seine Dominanz auf Sand sein, die auch im Ruhestand ein Synonym bleiben wird.»