Nach zweijähriger Pause kehren die Swiss Indoors im Herbst zurück. Das Turnier in Basel kann auf Roger Federer zählen.

Federer bestätigt Teilnahme an den Swiss Indoors

Rekordsieger spielt in Basel

Aufgrund der Corona-Pandemie fehlten die Swiss Indoors sowohl 2020 als auch im Jahr darauf im Tennis-Kalender. Im kommenden Oktober meldet sich das ATP-500-Turnier in Basel nach zweijähriger Pause zurück. Die Organisatoren können dabei auf die Präsenz von Roger Federer zählen. Der Rekordsieger der Swiss Indoors (10 Titel) bestätigte der Turnierleitung jüngst seine Teilnahme am Heimevent.

Federer startet erst am Dienstag

Titelverteidiger Federer wird seine Auftaktpartie am Dienstag, 25. Oktober, bestreiten. Sollte der 40-Jährige die Starthürde erfolgreich meistern, würde zwei Tage später sein nächster Einsatz folgen.

Über weitere Zusagen von namhaften Spielern will das OK im Verlauf der nächsten Wochen informieren. Der Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch.

03:58 Video Archiv: 10. Basel-Titel für Roger Federer im Jahr 2019 Aus Sportpanorama vom 27.10.2019. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 58 Sekunden.

Federer hatte letztmals am 7. Juli 2021 bei seiner Viertelfinal-Niederlage in Wimbledon auf dem Platz gestanden. Seither hat sich der 40-Jährige mehrfach am Knie operieren lassen. Kürzlich ist er wieder ins Training eingestiegen.