Am Mittwoch produzierten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Final des ATP-500-Turniers von Peking eines der qualitativ besten Spiele im Tennis-Jahr 2024. Auch mit Spannung und Dramatik geizte das Endspiel nicht, welches der Spanier nach 3:21 Stunden letztlich mit 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) für sich entschied.

01:41 Video Alcaraz mit spektakulärem Finalsieg über Sinner Aus Sport-Clip vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Nur wenige Stunden nach der Siegerehrung befanden sich die Beiden gemeinsam in einem Privatflieger in Richtung Schanghai, wo aktuell das ATP-1000-Turnier über die Bühne geht. Allein das zeigt: Die beiden derzeit besten Tennisspieler der Welt kommen gut miteinander aus.

Dies bestätigte der 2 Jahre ältere Sinner nun am Rande des Turniers in der chinesischen Metropole: «Neben dem Platz sind wir sehr ähnlich. Carlos und ich sind abseits des Courts beide gerne umgeben von unseren Liebsten. Wir verstehen uns gut. Sobald wir nach einem Match die Hände schütteln, ist die Rivalität vorbei», so die aktuelle Weltnummer 1.

00:42 Video Alcaraz über Sinner: «Sind keine engen Freunde» (engl.) Aus Sport-Clip vom 05.10.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Alcaraz sagt: «Wenn wir dazu kommen, sprechen wir auch über Dinge abseits des Tennissports. Das bedeutet, dass wir eine gute Beziehung haben. Wir sind aber nicht enge Freunde.»

Spektakel vs. Solidität

Auf dem Court ist kein Platz für Nettigkeiten, im Gegenteil: Sinner und Alcaraz zwingen sich gegenseitig, an die Grenzen zu gehen, spielerisch und physisch. «Er sorgt dafür, dass ich mich jeden Morgen nach dem Aufwachen frage, was ich besser machen kann, um ihn nächstes Mal zu besiegen», erzählt der Südtiroler.

So ähnlich sie sich abseits des Platzes seien, so verschieden seien sie sich im Ernstkampf, glaubt Sinner: «Es ist ein bisschen wie Feuer und Eis. Er bringt die Spektakel-Schläge und involviert das Publikum, ich hingegen bin eher der ruhige, solide Spieler.»

Legende: Haben grossen Respekt voreinander Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Keystone/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Nächstes Treffen schon in Schanghai?

Nun, da Novak Djokovic immer weniger Turniere bestreitet und ein (nachhaltiges) Comeback von Rafael Nadal weiter ungewiss ist, sind Sinner und Alcaraz die beiden Zugpferde der ATP Tour. Mit je 2 Titeln haben der 23-jährige Italiener (Australian Open, US Open) und der 21-jährige Spanier (French Open, Wimbledon) die Grand-Slam-Saison 2024 dominiert.

Insgesamt sind sich Sinner und Alcaraz bisher 10 Mal gegenübergestanden, Alcaraz führt im Head-to-Head mit 6:4. Ein 11. Direktduell könnte es schon nächste Woche in einem allfälligen Schanghai-Halbfinal geben.