Legende: Muss pausieren Stan Wawrinka. Keystone

Wenige Tage vor seinem 36. Geburtstag musste Stan Wawrinka unters Messer. Am linken Fuss wurde eine kleine Operation durchgeführt. Wie der dreifache Grand-Slam-Champion via soziale Medien mitteilte, ist der Eingriff gut verlaufen. Er werde einige Wochen ausfallen, so Wawrinka.

2021 noch kein gutes Jahr

Das Jahr 2021 steht bislang unter einem schlechten Stern für den Romand. Eine Covid-19-Erkrankung warf ihn in der Vorbereitung auf die neue Saison stark zurück.

Nach seinem Ausscheiden am Australian Open in Melbourne in der 2. Runde nach vergebenen Matchbällen gegen Marton Fucsovics verlor Wawrinka zuletzt sowohl in Rotterdam als auch in Doha in der Startrunde.