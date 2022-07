Beim ATP-250-Turnier von Gstaad steht Dominic Thiem (ATP 274) unter den letzten Acht. Der 1. Satz gegen Federico Delbonis ist ein Auf und Ab.

Der topgesetzte Norweger Casper Ruud wird seiner Favoritenrolle gerecht und schlägt Jiri Lehecka/CZE 6:3, 6:4.

Mit Dominic Stricker scheitert der letzte im Turnier verbliebene Schweizer an Albert Ramos-Vinolas.

Dominic Thiem kam im Saanenland zu seinem erst 4. Saisonsieg. Dafür musste der US-Champion von 2020, hinter dem eine Seuchenzeit liegt, aber heroisch kämpfen. Gegen Federico Delbonis (ARG/ATP 125) hatte nach einer 5:2-Führung im Startsatz zunächst alles nach einem lockeren Beginn ausgesehen.

Doch danach setzte sich sein Gegner zur Wehr und erzwang ein Tiebreak. In der Kurzentscheidung erspielte sich der Südamerikaner 2 Satzbälle, ehe das Momentum in dieser Partie erneut kippte. Thiem erzwang – mit dem Rücken zur Wand – dank 4 Punkten de suite die Wende und sicherte sich den 1. Durchgang mit 7:6 (8:6).

01:04 Video Thiems Wende im Tiebreak des Startsatzes Aus Sport-Clip vom 21.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Bautista Agut verpasst Rendezvous mit Thiem

Die Fortsetzung des Matchs verlief für den Österreicher dann deutlich weniger harzig. Nach 1:55 Stunden verwertete der 28-jährige Thiem seinen 1. Matchball zum 7:6, 6:3. Im Viertelfinal wartet auf den Gstaad-Sieger aus dem Jahr 2015 Qualifikant Juan-Pablo Varillas aus Peru.

Die Weltnummer 115 schaltete überraschend den an Nummer 3 gesetzten Roberto Bautista Agut (ESP/ATP 19) mit 7:6 (7:3), 7:5 aus. Lediglich noch 6 Ballwechsel waren bei der vertagten Partie nötig, um den Sieger auszumachen. Beim Stand von 6:7, 5:6 gab der Favorit bei der Fortsetzung trotz 30:0-Führung sogleich seinen Aufschlag ab. Und schon war der Kürzest-Arbeitstag für die beiden Spieler mit gänzlich unterschiedlichem Erfolg zu Ende ...

00:30 Video Kurzes Intermezzo bei der Wiederaufnahme: Bautista Aguts Vorhand segelt ins Aus Aus Sport-Clip vom 21.07.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Ruud und Berrettini weiter

Ebenfalls im Viertelfinal steht der topgesetzte Norweger Casper Ruud. Der French-Open-Finalist schlug den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 65) ohne grössere Probleme 6:3 und 6:4. Ruud wird in der Runde der letzten 8 auf Ritschard-Bezwinger Jaume Munar (ESP/ATP 63) treffen.

Auch der Italiener Matteo Berrettini, in Gstaad an Nummer 2 gesetzt, setzte sich in 2 Sätzen durch: Gegen «Oldie» Richard Gasquet gewann er in 2 Sätzen, die er jeweils mit 6:4 für sich entschied.