Der Spanier Rafael Nadal schlägt Landsmann Roberto Bautista Agut in Monte Carlo mit 6:1, 6:1.

Vorjahresfinalist Kei Nishikori unterliegt Pierre-Hugues Herbert in der 2. Runde mit 5:7, 4:6.

Alexander Zverev kam gegen Felix Auger-Aliassime zu einem standesgemässen Sieg und steht im Achtelfinal.

Der spanische Sandkönig Rafael Nadal startete auf seiner Lieblingsunterlage standesgemäss. In seinem Startspiel in Monte Carlo machte er kurzen Prozess mit Landsmann Roberto Bautista Agut und setzte sich mit 6:1, 6:1 durch. Der Titelverteidiger in Monte Carlo steht damit im Achtelfinal, wo er es mit Grigor Dimitrov zu tun bekommt.

Bereits ausgeschieden ist Vorjahresfinalist Kei Nishikori. Der Japaner liess gegen Pierre-Hugues Herbert 10 Breakbälle ungenutzt und musste sich nach 102 Minuten mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben.

Alexander Zverev (ATP 3) gewann seinen Auftaktmatch. Im Duell zweier Wahl-Monegassen besiegte der Deutsche den 18-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime, der in Miami als Halbfinalist für Furore gesorgt hatte, mit 6:1, 6:4. Zverev trifft nun im Achtelfinal auf den Italiener Fabio Fognini.