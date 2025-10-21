Wie schon in der Quali: Cilic setzt sich gegen Goffin durch

Legende: Liess keine einzige Breakchance zu Marin Cilic. Imago/Action Plus

Marin Cilic (CRO/ATP 89) gewinnt in der 1. Runde des ATP-500-Turniers in Basel mit 7:6 (11:9), 7:5 gegen David Goffin (BEL/ATP 104).

Das Spezielle: Der Kroate hatte sich bereits vor 2 Tagen in der Quali gegen den gleichen Gegner durchgesetzt.

Am Sonntag kam es in der Qualifikation der Swiss Indoors zu einem speziellen Duell. Marin Cilic, der Turniersieger von 2016, traf auf David Goffin, den Finalisten von 2014. Der 37-jährige Cilic behielt dabei mit 6:1, 7:6 (7:4) die Oberhand und qualifizierte sich fürs Hauptfeld. Nach mehreren verletzungsbedingten Absagen rutschte aber auch Goffin noch ins Tableau und dort wollte es die Auslosung so, dass der Belgier erneut auf den US-Open-Champion von 2014 treffen sollte.

Cilic entschied aber auch die Reprise am Dienstag für sich. In einem äusserst umkämpften Startsatz konnte Goffin 2 Satzbälle nicht nutzen und musste sich im Tiebreak mit 9:11 beugen. Im 2. Durchgang kam Cilic beim Stand von 5:5 dann zur einzigen Breakchance der gesamten Partie, schlug umgehend zu und verwertete anschliessend seinen 1. Matchball zum Sieg.

Kuriosum: Franzose ersetzt Franzose, der Franzose ersetzt hat Box aufklappen Box zuklappen Vor 5 Tagen vermeldeten die Swiss Indoors die kurzfristige Zusage von Arthur Rinderknech. Der Franzose, jüngst Finalist beim ATP-1000-Turnier in Schanghai, ersetzte seinen Landsmann Arthur Fils, der sich vom Turnier in Basel zurückgezogen hatte. Am Dienstag hätte Rinderknech seine Erstrunden-Partie gegen Raphaël Collignon (BEL) bestreiten sollen. Doch wenige Stunden vor dem Duell sagte Rinderknech aufgrund von «körperlicher Müdigkeit» ab. Für den für einen Franzosen eingesprungenen Franzosen sprang der nächste Franzose ein: Lucky Loser Valentin Royer rutschte nach und bezwang Collignon mit 6:4, 7:6 (7:5).

Swiss Indoors