Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/ATP 33) bleibt beim ATP-500-Turnier in Basel bereits in der Startrunde hängen.

Der aufschlagstarke Franzose unterliegt Youngster Joao Fonseca (BRA/ATP 46) mit 6:7 (6:8), 3:6.

Marin Cilic (CRO/ATP 89) setzt sich dank einem 7:6 (11:9), 7:5 indes zum 2. Mal innert 2 Tagen gegen David Goffin (BEL/ATP 104) durch.

Kein einziges Break hatte Giovanni Mpetshi Perricard bei seinem Sensationslauf zum Titel bei den letztjährigen Swiss Indoors hinnehmen müssen. Bei der Ausgabe 2025 scheiterte der 22-Jährige bereits in der 1. Runde. Im Duell mit dem 19-jährigen Shootingstar Joao Fonseca konnte sich der Titelverteidiger keinen einzigen Breakball erspielen.

Im 1. Durchgang hatte der 2,03-m-Hüne im Tiebreak zwar 3 Satzbälle abgewehrt und war auf 6:6 herangekommen, doch wenig später nutzte Fonseca seinen 4. Satzball mit einem Ass. Der Brasilianer nahm den Schwung gleich mit und breakte Mpetshi Perricard im 2. Satz bei erster Gelegenheit. Dieses Polster verwaltete die Weltnummer 46 im Anschluss souverän und verwandelte nach 1:26 Stunden ihren 3. Matchball zum 7:6 (8:6), 6:3-Sieg.

Cilic gewinnt 2 Mal gegen Goffin

Bereits am Sonntag war es in der Qualifikation zu einem speziellen Duell gekommen. Marin Cilic, der Turniersieger von 2016, traf auf David Goffin, den Finalisten von 2014. Der 37-jährige Cilic behielt dabei mit 6:1, 7:6 (7:4) die Oberhand und qualifizierte sich fürs Hauptfeld. Nach mehreren verletzungsbedingten Absagen rutschte aber auch Goffin noch ins Tableau und dort wollte es die Auslosung so, dass der Belgier erneut auf den US-Open-Champion von 2014 treffen sollte.

Kuriosum: Franzose ersetzt Franzose, der Franzose ersetzt hat Box aufklappen Box zuklappen Vor 5 Tagen vermeldeten die Swiss Indoors die kurzfristige Zusage von Arthur Rinderknech. Der Franzose, jüngst Finalist beim ATP-1000-Turnier in Schanghai, ersetzte seinen Landsmann Arthur Fils, der sich vom Turnier in Basel zurückgezogen hatte. Am Dienstag hätte Rinderknech seine Erstrunden-Partie gegen Raphaël Collignon (BEL) bestreiten sollen. Doch wenige Stunden vor dem Duell sagte Rinderknech aufgrund von «körperlicher Müdigkeit» ab. Für den für einen Franzosen eingesprungenen Franzosen sprang der nächste Franzose ein: Lucky Loser Valentin Royer rutschte nach und bezwang Collignon mit 6:4, 7:6 (7:5).

Cilic entschied aber auch die Reprise am Dienstag für sich. In einem äusserst umkämpften Startsatz konnte Goffin 2 Satzbälle nicht nutzen und musste sich im Tiebreak mit 9:11 beugen. Im 2. Durchgang kam Cilic beim Stand von 5:5 dann zur einzigen Breakchance der gesamten Partie, schlug umgehend zu und verwertete anschliessend seinen 1. Matchball zum 7:6 (11:9), 7:5-Sieg.

Swiss Indoors