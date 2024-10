Tsitsipas scheitert an Fils – Shelton schaltet Rublew aus

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Musste eine weitere Enttäuschung hinnehmen Stefanos Tsitsipas. Keystone/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Stefanos Tsitsipas (ATP 11) unterliegt an den Swiss Indoors in Basel Arthur Fils (ATP 20) und verpasst den Einzug in den Halbfinal.

Auch der topgesetzte Russe Andrej Rublew (ATP 7) muss nach seinem Viertelfinal gegen Ben Shelton (ATP 23) die Segel streichen.

Für Stefanos Tsitsipas sind die Swiss Indoors in Basel im Viertelfinal zu Ende gegangen. Der Grieche, der am Donnerstag im Achtelfinal einen hart erkämpften 7:6, 7:5-Sieg gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp gefeiert hatte, musste sich Arthur Fils mit 6:7 (5:7), 3:6 geschlagen geben. Nach dem im Tiebreak gewonnen Startsatz sorgte der Franzose in Durchgang zwei mit zwei Breaks für die Entscheidung, während er bei eigenem Aufschlag keinen einzigen Punkt abgeben musste.

Im Halbfinal trifft der 20-Jährige auf den US-Amerikaner Ben Shelton. Der Linkshänder, der am Donnerstag Stan Wawrinka in die Knie gezwungen hatte, rang in seinem Viertelfinal die Turniernummer 1 Andrej Rublew mit 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 nieder. Der entscheidende Servicedurchbruch gelang dem 22-Jährigen beim Stand von 4:4 im Entscheidungssatz. Selbst wehrte er alle 6 Breakchancen des Russen ab und blieb – wie schon im gesamten Turnierverlauf – ungebreakt.