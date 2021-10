Ein Überflieger stellt alle in den Schatten an den Swiss Indoors

Als Roger Brennwald die Swiss Indoors 1970 gründete, konnte er nicht ahnen, dass ein Baselbieter dem Turnier am Rheinknie eines Tages den Stempel aufdrücken würde. Roger Federer feierte 2006 seinen Premierensieg – und es sollte bei weitem nicht der einzige bleiben. Auch 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 und 2019 jubelte der Lokalmatador.

Mit 10 Turniersiegen hat der mittlerweile 40-jährige Superstar mehr als einen Fünftel der Austragungen gewonnen. Doch seit zwei Jahren müssen sich sowohl Federer als auch die Veranstalter gedulden. Das für 2020 geplante 50-Jahr-Jubiläum musste wegen Corona vertagt werden. Auch in diesem Jahr verunmöglichte die andauernde Pandemie die Durchführung des Turniers in der St. Jakobhalle, das in dieser Woche stattgefunden hätte.

Um die Wartezeit zu überbrücken, liefern wir Ihnen im Video oben einige Impressionen früherer Sieger.