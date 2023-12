In einer Videobotschaft verkündet Rafael Nadal, dass er Anfang 2024 in Brisbane sein Comeback auf der ATP-Tour gibt.

Nadal kündigt Comeback an: «Verdiene es nicht, so aufzuhören»

Bisher hörte man es nur aus dem Mund von anderen Personen, nun hat es Rafael Nadal höchstpersönlich bestätigt: Der Spanier kehrt auf die neue Tennis-Saison hin auf die ATP-Tour zurück – nach fast einjähriger Verletzungspause.

Wie Nadal in einer Video-Botschaft auf Social Media mitteilt, will er in der ersten Januar-Woche beim ATP-250-Turnier in Brisbane sein Comeback geben. Ab dem 15. Januar steigt in Melbourne mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Sein bisher letztes Spiel bestritt Nadal am 18. Januar 2023 an ebendiesen Australian Open, als er in der 2. Runde überraschend am US-Amerikaner Mackenzie McDonald scheiterte. Für den Rest der Saison musste der 22-fache Major-Sieger aufgrund einer Hüftbeuger-Verletzung passen.

Nun will es der 37-jährige Nadal noch einmal wissen: «Ich glaube, dass ich es nicht verdiene, so aufzuhören. Ich habe zu viel in meine Karriere investiert, um an einer Pressekonferenz mein Ende verkünden zu müssen. Ich werde alles tun, damit ich auf eine andere Art aufhören kann», so der Spanier im Video.