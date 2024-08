Kurz vor den US Open steckt der Vorjahresfinalist in einer veritablen Krise, ausgerechnet auf seiner Lieblingsunterlage.

Pleitenserie auf Hartplatz: Was ist mit Daniil Medwedew los?

Russe in der Krise

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Seit seinem unschönen Abgang in Wimbledon läuft bei Daniil Medwedew kaum mehr etwas zusammen. Der russische Weltranglisten-Fünfte wäre im Juli im Halbfinal gegen Carlos Alcaraz nach einem verbalen Angriff auf die Schiedsrichterin beinahe disqualifiziert worden.

02:35 Video Medwedew beleidigt die Schiedsrichterin, kommt aber mit einer Verwarnung davon Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Bei Olympia scheiterte Medwedew im Achtelfinal an Félix Auger-Aliassime. Und nun dies: Auf der Nordamerika-Tour im Vorfeld der US Open verlor er zum 2. Mal in Folge sein Auftaktspiel.

Lehecka in Cincinnati zu stark

Nach seiner Dreisatz-Pleite gegen Alejandro Davidovich Fokina (ESP/ATP 42) in Montreal gewann er in Cincinnati nicht einmal mehr einen Satz. Der eben erst von einer Verletzung zurückgekommene Jiri Lehecka (CZE/ATP 35) bezwang Medwedew mit 7:6, 6:4.

Auf Hartplatz ist Medwedew nun seit 5 Monaten ohne Sieg. 3 Niederlagen in Folge auf seiner erklärten Lieblingsunterlage hat er seit 6 Jahren nicht mehr kassiert. Keine guten Vorzeichen für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, das Medwedew 2021 gewinnen konnte.