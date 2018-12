Der Schweizer bereitet sich zurzeit in Dubai auf die neue Saison vor. Bald weiss man auch, ob er 2019 auf Sand zurückkehrt.

Legende: Video Federer: «Bin immer noch genug verliebt in das Tennis» abspielen. Laufzeit 01:56 Minuten.

Federer: «Bin immer noch genug verliebt in das Tennis»

In den letzten Monaten machten Spekulationen die Runde, wonach Roger Federer 2019 sein Comeback auf Sand geben würde. Fakt ist: Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Doch wenn es nach dem «Maestro» geht, soll sich dies bald ändern. «Ich will es früh wissen, damit ich mich bestmöglich vorbereiten kann», so Federer.

In den kommenden Tagen werde er sich mit seinem Team zusammensetzen und die verschiedenen Möglichkeiten abwägen, sagt der Schweizer. «Ich habe eine Idee, wie es aussehen könnte. Aber die Planung ist wie ein Puzzle, deshalb müssen wir alles genau besprechen.»

Weiter spricht Federer über ...