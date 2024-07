Stan Wawrinka (ATP 105) muss sich beim ATP-250-Turnier in Gstaad in der 1. Runde in 3 Sätzen dem Slowaken Lukas Klein (ATP 118) beugen.

Auch Dominic Stricker (ATP 175) scheitert frühestmöglich. Er unterliegt dem Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 87) mit 3:6, 3:6.

Mit Marc-Andrea Hüsler (ATP 226) verabschiedet sich am Dienstag auch der 3. Schweizer im Einsatz vom Sandturnier im Berner Oberland.

Damit verbleibt aus Schweizer Sicht einzig Leandro Riedi im Tableau. Der Zürcher bestreitet am Mittwoch seinen Achtelfinal gegen Jan-Lennard Struff (GER/ATP 37).

Es sollte ein grosser Schweizer Tag werden in Gstaad. Mit Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker und Stan Wawrinka kam das Publikum im Berner Oberland in den Genuss von gleich 3 Schweizern. Zu feiern gab es jedoch nichts. Zweimal war es eine knappe, einmal eine deutliche Angelegenheit zu Ungunsten der Swiss-Tennis-Vertreter.

Wawrinka kann Momentum nicht nutzen

Zwischenzeitlich hatte es danach ausgesehen, als könne Wawrinka den «Schweizer» Tag an den Swiss Open noch retten. Der Romand wusste sich nach durchzogenem Start im Duell mit Lukas Klein ab dem 2. Umgang zu steigern und war auf bestem Weg, nach Satzrückstand die Wende herbeizuführen.

Legende: Muss die Segel schon in der 1. Runde streichen Stan Wawrinka. Claudio De Capitani/freshfocus

Ausgerechnet in der entscheidenden Phase des 3. Durchgangs schlichen sich bei Wawrinka aber wieder viele unerzwungene Fehler ein – zu viele. Auch der Aufschlag liess den 39-Jährigen im Stich, vom Service kam kaum noch Hilfe. Einen ersten Matchball von Klein konnte Wawrinka beim Stand von 4:5 noch abwehren. Selbiges schaffte der Lausanner in seinem nächsten Aufschlagspiel jedoch nicht. Eine letzte Vorhand, die deutlich hinter die Grundlinie segelte, besiegelte nach etwas mehr als 2 Stunden das Erstrunden-Aus von Wawrinka.

Stricker fehlt noch das Selbstvertrauen

Nur gut 80 Minuten dauerte das Gstaad-Abenteuer für Dominic Stricker. Der 21-Jährige kam bei der 4. Teilnahme an seinem Heim-Turnier nicht wie gewünscht auf Touren und musste sich mit Botic van de Zandschulp einem Gegner geschlagen geben, der in dieser Saison selber noch nicht überzeugen konnte (Bilanz von 8:12 Siegen auf der Tour).

Stricker bekundete nicht zuletzt mit dem eigenen Aufschlag grosse Mühe. Im 1. Durchgang landeten nur 38 Prozent der 1. Aufschläge des Berners im Feld. Einen ersten Breakball vermochte Stricker beim Stand von 1:1 zwar noch abzuwehren, die zweite Gelegenheit nutzte Van de Zandschulp aber zum 4:3. Selber liess der Niederländer bei eigenem Aufschlag nichts zu.

01:48 Video Zusammenfassung Stricker – Van de Zandschulp Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Im 2. Umgang fand Stricker etwas besser ins Spiel, speziell auch beim Return. Der Schweizer erspielte sich 4 Breakchancen, konnte aber keine davon nutzen. Sein Kontrahent machte es besser, nahm Stricker den Service zum 5:3 ab und servierte den Match kurz darauf souverän nach Hause.

Für Stricker ist es im 6. Spiel nach seinem Comeback nach einer halbjährigen Verletzungspause die 5. Niederlage.

Schliessen 01:51 Video Stricker: «Es ist ein langer Weg zurück» Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden. 00:21 Video Seltener Anblick: Stricker stellt sein gutes Händchen unter Beweis Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Auch Hüsler geschlagen

Neben Wawrinka und Stricker ist am Dienstag in Gstaad auch Marc-Andrea Hüsler ausgeschieden. Das Gewitter, das am Montagabend das Startspiel des Zürchers auf Dienstag vertagt hatte, half dem 28-Jährigen überhaupt nicht, dem 20-jährigen Serben Hamad Medjedovic (ATP 122) dafür umso mehr.

Legende: Out am Heimturnier Für Marc-Andrea Hüsler. KEYSTONE/Peter Schneider

Bei der Fortsetzung am Dienstag gewann Medjedovic die Sätze 2 und 3 in 95 Minuten 7:6 (7:2) und 6:3. Am Montag hatte Hüsler den ersten Satz im Tiebreak (7:3) gewonnen.

01:17 Video Einen Matchball wehrt Hüsler ab, dann segelt der Return ins Out Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Hüsler überstand auf der ATP-Tour in dieser Saison erst in Hongkong im Januar und in München im April eine Runde. In München qualifizierte er sich sogar für die Viertelfinals.