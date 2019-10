Federer, Wawrinka und Laaksonen am Mittwoch im Einsatz

Schweizer Abend in Basel

Legende: Kommt er wieder spielend leicht zum Sieg? Roger Federer muss gegen die Weltnummer 49 ran. Keystone

Nicht vor 17:00 Uhr: Wawrinka - Cuevas, Center Court (live auf SRF zwei)

- Cuevas, Center Court (live auf SRF zwei) Nicht vor 19:00 Uhr: Federer - Albot, Center Court (live auf SRF zwei)

- Albot, Center Court (live auf SRF zwei) Nicht vor 20:30 Uhr: Laaksonen - Struff, Court 1 (live auf srf.ch/sport und in der Sport App)

Die Schweizer Tennisfans dürfen sich auf einen Abend mit dreifacher Schweizer Beteiligung in Basel freuen. Den Auftakt macht Stan Wawrinka (ATP 17) auf dem Center Court mit seiner Erstrundenpartie gegen Pablo Cuevas (ATP 45), gefolgt von Roger Federers (ATP 3) zweitem Auftritt gegen Radu Albot (ATP 49).

Henri Laaksonen (ATP 105) hingegen wurde die letzte Partie am Abend auf Court 1 zugewiesen. Der Schaffhauser spielt nach seinem Coup gegen Benoit Paire gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 41).

Federers Gegner wurde erst am Dienstag bekannt

Albot verdiente sich den Achtelfinal gegen Roger Federer erst am Dienstagnachmittag. Gegen Dusan Lajovic (ATP 33) drehte der 29-jährige Moldawier nach verlorenem Startsatz auf und gewann mit 2:6, 6:3, 6:4.

Die bisher einzige Begegnung der beiden hat Federer diesen Frühling in Miami für sich entschieden. Der Baselbieter siegte gegen den frech aufspielenden Albot 4:6, 7:5, 6:3.

Albot spielt die beste Saison seines Lebens und war in der Weltrangliste noch nie so gut klassiert wie diesen Sommer. In Delray Beach hat Albot anfangs Jahr zudem das erste ATP-Turnier seiner Karriere gewonnen.

