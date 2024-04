Per E-Mail teilen

Legende: Stand nur kurz im Fokus Stan Wawrinka. Keystone/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Stan Wawrinka scheidet in Bukarest erneut in der 1. Runde aus. Er unterliegt Nuno Borges 6:3, 5:7, 2:6.

Marc-Andrea Hüsler kommt in München zu einem Dreisatzerfolg gegen den Einheimischen Marko Topo.

Für Stan Wawrinka (ATP 86) wäre in der rumänischen Hauptstadt gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP 55) mehr möglich gewesen. Er startete gut in die Partie, schaffte beim Stand von 3:2 im ersten Satz das Break und gab den Vorteil nicht mehr aus der Hand.

Auch im zweiten Satz war der Romand am Drücker, hatte sowohl im zweiten als auch im fünften Aufschlagspiel seines zwölf Jahre jüngeren Gegenübers zwei Breakchancen. Er konnte jedoch keine davon verwerten und musste seinerseits bei letzter Gelegenheit den Aufschlag abgeben.

5. Erstrunden-Niederlage in 7 Turnieren

Der dritte Satz war schliesslich eine klare Angelegenheit für den als Nummer 7 gesetzten Portugiesen, der an den Australian Open bis in die Achtelfinals vorgestossen war. Am Ende setzte es für Wawrinka nach etwas mehr als 2 Stunden ein 6:3, 5:7, 2:6 ab.

Für Wawrinka war es im siebten Turnier des Jahres bereits die fünfte Erstrundenniederlage.

Hüsler mit Erfolgserlebnis

Marc-Andrea Hüsler (ATP 233) steht beim ATP-250-Turnier in München dagegen in der 2. Runde. Der 27-jährige Zürcher schlug zum Auftakt Marko Topo (ATP 320) 3:6, 6:1, 6:3. Hüsler kämpfte sich gegen den 20-jährigen Deutschen nach verlorenem Startsatz zurück und spielte im zweiten Umgang, den er im Schnellzugtempo gewann, stark auf.

Der dritte Satz war bis zum Stand von 3:3 und einem Medical Timeout von Topo umkämpft. Schliesslich machte Hüsler kurzen Prozess und gewann drei Games in Serie. In der 2. Runde trifft der Linkshänder auf den Deutschen Yannick Hanfmann (ATP 61).

Hüsler bietet sich die Möglichkeit, nach mehr als eineinhalb Jahren wieder einmal zwei Siege auf der Tour aneinanderzureihen. Gelungen war ihm dies letztmals in Bulgariens Hauptstadt Sofia auf dem Weg zu seinem bisher einzigen Turniersieg bei einem ATP-Anlass.