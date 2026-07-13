Dank einem Exploit in der Quali steht Dylan Dietrich im Hauptfeld von Gstaad. Wer ist der 21-jährige Zürcher?

Legende: Betritt in Gstaad Neuland Dylan Dietrich. Freshfocus/Nico Ilic

Im Mai hat Dylan Dietrich seinen grössten Erfolg als Tennisspieler gefeiert. Im alles entscheidenden Einzelmatch führte er sein College-Team gegen Texas zum nationalen Meistertitel. Der 21-jährige Zürcher, Student an der University of Virgina, wurde im Anschluss als Turnier-MVP ausgezeichnet und belegte in der offiziellen Einzelrangliste aller College-Spieler Platz 1.

Dietrich ist in Zollikon aufgewachsen. Derzeit studiert er in den USA Data Science und Mathematik, im August bricht sein letztes Jahr an. Schritt für Schritt soll der Übergang auf die Profi-Tour erfolgen. Der Sprung ins Hauptfeld von Gstaad ist für Dietrich ein Meilenstein in seiner Karriere.

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Schweizer Duell gegen Kym

Dietrich belegt in der Weltrangliste derzeit Position 618. Er hat neben einigen ITF- auch schon an Challenger-Turnieren teilgenommen, bisher kam er noch nie über die zweite Runde hinaus. In Gstaad kommt es für den Zürcher zum Schweizer Duell mit Jérôme Kym (ATP 186). Der Aargauer ist erneut dank einer Wildcard am Start. Im Vorjahr schaffte er es bis in den Viertelfinal.

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