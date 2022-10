Stricker schlägt Van de Zandschulp – Hüsler unterliegt Cerundolo

Dominic Stricker (ATP 136) steht in Antwerpen unter den letzten 16. Er erreichte zum insgesamt 5. Mal die Achtelfinals auf ATP-Stufe – nach Stuttgart auf Rasen und Gstaad auf Sand zum dritten Mal in diesem Jahr. Der 20-jährige Qualifikant aus dem Kanton Bern gewann in der belgischen Metropole gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 34) 6:2, 6:4. Erst einmal – im letzten Jahr in Stuttgart gegen Hubert Hurkacz – hatte er einen höher klassierten Gegner bezwungen. Im Achtelfinal kommt es nun zu einem Generationenduell gegen den 16 Jahre älteren Franzosen Richard Gasquet, der am Montag gegen Stan Wawrinka drei Matchbälle abgewehrt hatte.

Nicht mehr im Turnier dabei ist dagegen Marc-Andrea Hüsler. Der Zürcher (ATP 62) verlor gegen den an Nummer 6 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 28) 7:5, 6:7 (3:7), 3:6.

Starker Einstieg von Bellier in Stockholm

Antoine Bellier (ATP 192) steht beim Hallenturnier in Stockholm zum 2. Mal in seiner Karriere in einem ATP-Achtelfinal. Der 25-jährige Genfer schaltete in der 1. Runde mit 6:4, 6:2 den um 43 Positionen besser klassierten Russen Alexander Schwetschenko aus. Beide waren als Qualifikanten ins Tableau gerutscht. Seinen bisher grössten Erfolg hatte Bellier im Juni beim Rasenturnier auf Mallorca gefeiert, als er bis in die Halbfinals vorgestossen war. In Schweden trifft der 1,96 m grosse Romand nun in einem Linkshänder-Duell auf den als Nummer 4 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov.