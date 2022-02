Novak Djokovic bleibt in Dubai überraschend im Viertelfinal hängen und verliert definitiv den Status als Weltnummer 1.

Serbe scheitert in Dubai

Das Männertennis hat ab dem kommenden Montag eine neue Weltnummer 1. Daniil Medwedew wird Novak Djokovic an der Spitze des Rankings ablösen. Dies, weil Djokovic beim ATP-500-Turnier in Dubai überraschend bereits im Viertelfinal die Segel streichen musste. Der Serbe unterlag dem tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely (ATP 123) nach knapp 2 Stunden mit 4:6, 6:7 (4:7).

Beim Stand von 4:5 im 2. Satz war es Djokovic mit einem Break gelungen, den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Im Tiebreak aber wusste Überraschungsmann Vesely den Sack zuzumachen. Für Djokovic war es das erste Turnier seit seiner Abschiebung aus Australien. Aufgrund seines Impf-Status war dem 34-Jährigen die Teilnahme an den Australian Open untersagt worden.

Rekordmann vorerst gestoppt

Medwedew, der in dieser Woche in Acapulco im Einsatz steht, hätte sich den Tennis-Thron mit einem Turniersieg auch aus eigener Kraft sichern können. Nach dem vorzeitigen Out Djokovics steht die (vorübergehende) Wachablösung bereits vorzeitig fest.

Djokovic war seit dem 3. Februar 2020 die Weltnummer 1, total verbrachte der 34-Jährige bisher 361 Wochen an der Weltranglistenspitze – Rekord. Medwedew setzt mit seinem Vorstoss der Dominanz der «Big Four» vorerst ein Ende. Seit dem 1. Februar 2004 hiess die Weltnummer 1 immer entweder Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal oder Andy Murray.