Sie wollen den Fels in Gstaad als Nächste heben

Nach den Frauen sind die Männer in Gstaad an der Reihe. Im Berner Oberland wird der Nachfolger von Feliciano Lopez gesucht.

Der Spanier gewann im letzten Jahr im Berner Oberland den Final gegen Robin Haase in zwei Sätzen. Beide Spieler sind auch heuer in Gstaad am Start. Im Haupttableau stehen mit Henri Laaksonen, Marco Chiudinelli und Antoine Bellier auch 3 Schweizer.

Ab Dienstag übertragen wir auf SRF zwei jeden Tag das Topspiel live.