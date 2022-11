Sieg gegen Ruud an ATP Finals

Rafael Nadal (ATP 2) gewinnt sein letztes Gruppenspiel an den ATP Finals. In der Gruppe grün bezwingt er Casper Ruud (ATP 4) mit 7:5, 7:5.

Dem Spanier gelingen 2 Breaks, beide jeweils beim Stand von 6:5.

Trotz des Erfolgs ist die Saison für den Spanier gelaufen, Ruud seinerseits bestreitet in Turin am Samstag den Halbfinal.

Nach seiner Niederlage im 2. Gruppenspiel der ATP Finals gegen Félix Auger-Aliassime hatte Rafael Nadal schmunzelnd gesagt, er habe das Tennisspielen nicht verlernt. Tatsächlich stellte der Grand-Slam-Rekordsieger im Duell mit Casper Ruud sein ganzes Können unter Beweis. Nach 1:42 Stunden besiegelte Nadal mit einem krachenden Rückhand-Winner die erste Niederlage seines guten Kumpels in Turin.

Zurück zu alter Effizienz

Beide Spieler drückten der Partie mit starken Aufschlagspielen ihren Stempel auf. Insgesamt gab es nur 5 Breakbälle. Die ersten erspielte sich Ruud in der entscheidenden Phase des 1. Durchgangs. Der Norweger, der bereits vor dem abschliessenden Gruppenspiel als Halbfinal-Teilnehmer festgestanden hatte, vermochte beim Stand von 4:4 zwei Möglichkeiten aber nicht zu nutzen.

00:19 Video Nadal schlägt bei erster Gelegenheit zu und holt sich den 1. Satz Aus Sport-Clip vom 17.11.2022. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Sein Gegenüber machte es wenige Minuten später besser. Beim Stand von 6:5 präsentierten sich Nadal wie aus dem Nichts drei Break- und gleichzeitig Satzbälle. Der Mallorquiner liess sich nicht zweimal bitten und schlug bei erster Gelegenheit zu.

Befreit spielt es sich leichter

Mit dem Satzvorsprung im Rücken spielte der bereits ausgeschiedene Nadal noch befreiter auf. Ruud, der noch in diesem Jahr mit dem Spanier auf eine Exhibition-Tour geht, bekam keine Chance mehr auf ein Break. Der Norweger überliess die Bühne voll und ganz seinem Widersacher, der in seinem letzten offiziellen Spiel in dieser Saison noch einmal den einen oder anderen Zauberschlag auspackte.

00:46 Video Nadal begeistert das Publikum mit einem perfekten Halbvolley Aus Sport-Clip vom 17.11.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Wie bereits der 1. Umgang schien auch der 2. Satz auf ein Tiebreak hinauszulaufen, ehe Nadal erneut beim Stand von 6:5 die Entscheidung herbeiführte.

So geht es weiter

Während Nadal sich nach dem abschliessenden Sieg zurück in die Heimat begibt, geht für Ruud der Kampf um den Titel am Samstag im Halbfinal weiter. Auf wen der diesjährige French-Open-Finalist trifft, wird erst am Freitag im Duell der Gruppe Rot zwischen Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas ermittelt.