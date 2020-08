Der 33-jährige Schotte schlägt in New York den Deutschen Alexander Zverev 6:3, 3:6, 7:5. Auch Novak Djokovic gewinnt.

Sieg gegen Zverev in New York

Legende: Hatte Grund zum Jubeln Andy Murray. Keystone

Andy Murray, in der Weltrangliste derzeit nur die Nummer 134, steht bei den nach New York verlagerten Cincinnati Open erstmals seit November wieder auf dem Platz. Gegen Alexander Zverev (ATP 7) bewies er, dass er weiterhin auch die Besten schlagen kann. In der Schlussphase war der Schotte nervenstärker. Zverev konnte im 3. Satz zwar zum Match aufschlagen, spielte in den folgenden Games aber schwach.

Dank dem 1. Sieg gegen einen Top-10-Spieler seit 2017 (Kei Nishikori) steht Murray in New York im Achtelfinal. Dort trifft er auf Milos Raonic (CAN).

Djokovic bleibt ruhig

Novak Djokovic blieb gegen Ricardas Berankis (LTU) in seiner 1. ATP-Partie seit der Corona-Pause ruhig und siegte 7:6 (7:2), 6:4. Der Serbe lag in beiden Sätzen mit Break zurück. Im 1. Umgang stellte er einmal mehr seine Tiebreak-Stärke unter Beweis. 18 der letzten 19 Kurzentscheidungen auf der Tour entschied er für sich.

Während Djokovic im Achtelfinal auf Tennys Sandgren (USA) trifft, ist das Turnier für Dominic Thiem zu Ende. Der Österreicher unterlag Filip Krajinovic (SRB) 2:6, 1:6.