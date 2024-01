Nach einer fast einjährigen Verletzungspause schlägt der Spanier bei seinem Comeback in Brisbane Dominic Thiem.

Sieg in Brisbane gegen Thiem

Rafael Nadal feierte nach seiner langen Verletzungspause ein beeindruckendes Comeback. Der 22-malige Grand-Slam-Champion besiegte in der 1. Runde des ATP-Turniers in Brisbane (AUS) den früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem aus Österreich (ATP 98) mit 7:5, 6:1.

Nadal hatte zuletzt bei den Australian Open im Januar 2023 gespielt und sich danach einer Operation am Hüftbeuger unterzogen. Eine lange Leidenszeit begann. Derzeit steht der 37-Jährige in der Weltrangliste nur auf Platz 672, dank seines «Protected Ranking»-Status musste er aber nicht in der Qualifikation antreten.

Dominant bei eigenem Aufschlag

Gegen Thiem dominierte Nadal vor allem bei eigenem Aufschlag. Körperliche Probleme waren dem Mallorquiner nicht anzumerken. Nach 1:29 Stunden verwandelte er seinen 1. Matchball.

«Das ist ein emotionaler und wichtiger Tag für mich. Es war eines der schwersten Jahre meiner Karriere. Hier zu spielen, macht mich stolz», sagte Nadal. «Danke an alle, die das ganze Jahr für mich da waren.»

Djokovic mit Handgelenk-Problemen Box aufklappen Box zuklappen Serbien steht am United Cup nach einem Sieg gegen Tschechien in den Viertelfinals. Djokovic steuerte seinen Teil zur erfolgreichen Qualifikation mit einem Erfolg gegen Jiri Lehecka bei. Beim 6:1, 6:7 (3:7), 6:1 musste die Weltnummer 1 nach dem verlorenen zweiten Satz eine medizinische Auszeit nehmen, um sein rechtes Handgelenk behandeln zu lassen. Aufgrund dessen verzichtete Djokovic anschliessend auf das gemischte Doppel.