Stan Wawrinka holt sich beim Challenger-Turnier in Prag den Titel.

Der Romand gewinnt gegen den Russen Aslan Karatsew (ATP 253) mit 7:6 und 6:4.

Es ist der 7. Titel auf der Challenger-Stufe für Wawrinka.

Stan Wawrinka wurde seiner Favoritenrolle beim Challenger-Turnier in Prag gerecht. Der 3-fache Grand-Slam-Sieger krönte sich in der tschechischen Hauptstadt zum 7. Mal an einem Turnier der zweithöchsten Stufe zum Sieger. Letztmals holte er vor 10 Jahren in Lugano einen Challenger-Titel.

Der Aufschlag sorgt für den Unterschied

Im Final bekundete der topgesetzte Wawrinka im Startsatz zwar Mühe, siegte aber letztlich ungefährdet in 2 Sätzen. Im 1. Durchgang konnte sich der Romand auf seinen Service verlassen. Bei 96 Prozent der ersten Aufschläge holte der Schweizer auch den Punkt. Karatsew seinerseits produzierte im gesamten Spiel 8 Doppelfehler. Im zweiten Satz reichte Wawrinka ein frühes Break, um den Sieg sicherzustellen.

Im Final musste der 35-Jährige im 5. Spiel in Prag erstmals nicht über die volle Distanz von 3 Sätzen gehen. Der Russe Karatsew hatte im Viertelfinal seinerseits Henri Laaksonen ausgeschaltet.