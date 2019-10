Legende: «Big in Japan» Novak Djokovic triumphiert in Tokio ohne Satzverlust. Keystone

Der Sieger des ATP-Turniers in Tokio heisst Novak Djokovic. Der Serbe liess in der japanischen Hauptstadt dem überraschenden Finalgegner John Millman (ATP 80). Der australische Qualifikant konnte sich keine Breakchance erspielen und seinerseits nur eine von 4 abwehren. Nach nur 69 Minuten hiess es 6:3, 6:2 zugunsten Djokovics. Für ihn gibt es neben 500 Punkten 391'000 Dollar Preisgeld.

Djokovic nähert sich McEnroe

Djokovic hat in diesem Jahr in Wimbledon und bei den Australian Open triumphiert, dazu kommt der Erfolg beim ATP-1000-Turnier in Madrid. Den Event in Tokio gewann der 32-Jährige erstmals. Bei seinem 76. Turniersieg blieb er ohne Satzverlust.

Noch erfolgreicher sind Djokovic' Dauerrivalen Roger Federer und Rafael Nadal. Federer hat bereits 102 ATP-Turniere gewonnen, Nadal 84. Im «ewigen» Ranking ist der «Djoker» bis auf einen Erfolg an den fünftplatzierten John McEnroe (USA/77) herangerückt. Angeführt wird die Liste von Jimmy Connors (USA/109).