Zum vierten Mal in seiner Karriere trat Stan Wawrinka (ATP 284) in der 1. Runde des ATP-250-Turniers in Metz gegen Joao Sousa (ATP 55) an, zum vierten Mal feierte der Romand einen Sieg ohne Satzverlust. Beim 7:6 (7:1), 6:2 gegen den Portugiesen hatte Wawrinka nur beim Stand von 3:2 im 2. Satz einen heiklen Moment zu überstehen, als er zwei Bälle zum Rebreak abwehren musste. Nach 5 Games in Folge beendete er die Partie nach 1:34 Stunden mit seinem dritten Matchball.

In Lothringen, wo Wawrinka die Qualifikation bestritt, hat er nach zuletzt 5 Startniederlagen in Serie nun bereits 3 Siege aneinandergereiht. Als nächstes bekommt er es mit Daniil Medwedew (ATP 4) zu tun. Der Russe steht nach einem Freilos direkt im Achtelfinal.

Hüsler und Laaksonen in San Diego out

Mit Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) und Henri Laaksonen (ATP 125) standen in Übersee beim Turnier in San Diego zwei weitere Schweizer in einer ersten Runde im Einsatz. Doch für beide lief die Rückkehr auf die ATP-Tour nach den Auftritten im Davis Cup nicht wie gewünscht.

Laaksonen zog eine Partie zum Vergessen ein. Gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP 84) unterlag der Schaffhauser in nicht einmal einer Stunde 0:6, 2:6. Hüsler lief es zwar etwas besser, doch auch er musste sich nach 90 Minuten mit 3:6, 5:7 dem Kolumbianer Daniel Galan (ATP 75) geschlagen geben.