Wawrinka in Doha weiter auf dem Vormarsch

Stan Wawrinka steht beim ATP-Turnier in Doha im Viertelfinal.

In der 2. Runde schlägt der Romand Nicolas Jarry (Chi) 6:4, 7:6 (7:3).

Nun kommt es zum Duell mit dem Spanier Roberto Bautista Agut.

Stan Wawrinka präsentiert sich zum Saisonauftakt weiter in blendender Verfassung. Nachdem er am Dienstag mit Karen Chatschanow in der 1. Runde die Nummer 11 der Welt ausgeschaltete hatte, legte er nun einen weiteren Sieg nach.

Gegen Nicolas Jarry (ATP 43) war Wawrinka der dominierende Spieler. Ein Break reichte ihm im ersten Durchgang, um die Weichen auf Sieg zu stellen. Im zweiten Satz vergab Wawrinka einige Breakchancen, ehe er im Tiebreak mit 7:3 klar die Oberhand behielt.

Sehr zufriedener Wawrinka

«Ich bin momentan auf einem sehr guten Level», gab der Romand nach dem Sieg zu Protokoll. Sowohl körperlich als auch spielerisch fühle er sich ausgezeichnet.

Im Viertelfinal trifft Wawrinka auf Roberto Bautista Agut. Das bislang einzige Duell mit dem Spanier hat der 33-Jährige 2016 in St. Petersburg für sich entscheiden können.

Halbfinal gegen Djokovic?

Gewinnt Wawrinka auch diese Partie, lockt im Halbfinal ein Kräftemessen mit der Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic.