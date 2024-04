Rafael Nadal hat am Sandplatzturnier in Madrid die erste Hürde ohne Probleme genommen.

Legende: Durfte sich vom heimischem Publikum feiern lassen Rafael Nadal. Keystone/AP/Manu Fernandez

Der erst 16-jährige US-Amerikaner Darwin Blanch war für Rafael Nadal kein Gradmesser. In der ersten Runde des ATP-1000-Turniers in Madrid überliess der 22-fache Grand-Slam-Sieger seinem 21 Jahre jüngeren Gegner beim 6:1, 6:0 nur gerade ein Game.

Nadal prophezeite Blanch danach eine «grossartige Zukunft», doch diesmal habe der amerikanische Wildcard-Empfänger «Fehler gemacht, die ich ausnutzen konnte». Wie fit Nadal ist, wird sich erst in der Runde der besten 64 unter Beweis stellen. Dort wartet der an Nummer 10 gesetzte Australier Alex de Minaur, der Nadal beim Comeback-Turnier in Barcelona in der Vorwoche eine schmerzhafte Zweitrunden-Niederlage zugefügt hatte.

00:59 Video Nadal: «Es ist nicht perfekt, aber wenigstens kann ich spielen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.