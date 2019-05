Vieles spricht dafür, dass der Spanier in Madrid spielen kann. Medien hatten zuvor über ein mögliches Forfait berichtet.

Nadal am Montag auf dem Trainingsplatz

Legende: Entwarnung Rafael Nadal scheint bereit zu sein. Keystone

Diverse Medien hatten darüber berichtet, dass es bei Rafael Nadal einen Verdacht auf eine Viruserkrankung gebe. Am Sonntag hat der fünffache Madrid-Sieger das Training in der Hauptstadt ausgelassen, am Montagmittag hat er einen geplanten Medientermin verschoben.

Die Befürchtungen, Nadal könnte für Madrid Forfait geben, scheinen unbegründet gewesen zu sein. Der Mallorquiner erschien am Montagnachmittag auf der Anlage und bestritt eine Trainingseinheit. Damit dürfte seiner Teilnahme nichts im Weg stehen. Seit seinem Debüt 2003 hat Nadal das Sand-Turnier von Madrid noch nie verpasst.

Erste Hürde wäre Auger-Aliassime

Nadal soll am Mittwoch mit seiner Zweitrunden-Partie ins Turnier einsteigen. Sein Auftaktgegner ist das kanadische Jungtalent Felix Auger-Aliassime. Die Weltnummer 2 wartet noch immer auf den ersten Titel in diesem Jahr.