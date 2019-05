Zuerst sah es auf dem Centre Court von Madrid so aus, als würde David Ferrer seine Karriere um eine weitere Partie verlängern. Gegen Titelverteidiger Alexander Zverev ging der Spanier im 1. Satz mit 4:1 in Führung, gab die Kontrolle gegen den stärker werdenden Deutschen in der Folge aber immer mehr aus der Hand.

Am Ende siegte der 15 Jahre jüngere Zverev deutlich mit 6:4, 6:1 – und schickte Ferrer mit diesem Sieg in «Tennis-Rente». Der Spanier hatte im Vorfeld angekündigt, dass er in Madrid sein letztes Turnier auf der ATP-Tour bestreiten werde.

Ferrer feierte in seiner fast 20-jährigen Karriere insgesamt 27 Turniersiege. 2013 zog er in Paris in seinen einzigen Major-Final ein. In diesem blieb er gegen seinen Landsmann Rafael Nadal chancenlos.