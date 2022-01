Legende: Schlägt er in Melbourne auch 2022 auf? Novak Djokovic. Keystone

Etliche Absagen ereilten die Veranstalter des ATP Cup, Österreich zog komplett zurück, Titelverteidiger Russland tritt mit der Nummer 167 der Weltrangliste an. Das grösste Thema der Tenniswelt ist, dass Serbien ohne seinen Superstar auskommen muss.

Die Frage, ob Novak Djokovic nach Australien kommt, beschäftigt die Szene seit Wochen. Der 20-fache Grand-Slam-Champion äussert sich nicht dazu und befeuert damit die Spekulationen. Djokovic legt seinen Impfstatus nicht offen; nach Melbourne kommt er aber nur geimpft oder mit einer Ausnahmegenehmigung.

Auch Lajovic weiss nichts

Die, so hiess es in einer Lokalzeitung in Belgrad, sei ihm verweigert worden. Andere Berichte behaupten das Gegenteil. Auch Djokovics Landsleute gingen nicht ins Detail. Er kenne den Grund nicht, erklärte Dusan Lajovic, «vielleicht kennt ihn ja die ATP. Novak wartet auf eine Entscheidung.»

Welche Entscheidung, wusste (oder sagte) Lajovic nicht. So werden die Spekulationen anhalten, bis sich entweder Djokovic oder Tennis Australia zur Einreise des Melbourne-Rekordsiegers erklären.