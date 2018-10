Starker Auftritt in Basel

Alexander Zverev zieht mit einem problemlosen 6:4, 6:4-Sieg über Alexei Popyrin in die Viertelfinals der Swiss Indoors ein.

Dort trifft er auf Roberto Bautista Agut, der Dusan Lajovic in 3 Sätzen niederrang.

Roger Federer setzt sich derweil gegen Jan-Lennard Struff durch.

Der 2. Satz wurde phasenweise zu einem Wohlfühl-Durchgang für Alexander Zverev. Einerseits konnte sich der 21-Jährige in seinem Basel-Achtelfinal auf die ganze Palette seiner Schläge verlassen – insbesondere seinen krachenden Aufschlag (bis zu 233 km/h). Andererseits war Alexei Popyrin (ATP 174) ein geeigneter Sparring-Partner. Der junge Australier deutete gelegentlich sein Potenzial an, konnte Zverevs Einzug in die Viertelfinals letztlich nie gefährden.

Spätestens nach Zverevs Break zum 3:2 im 2. Satz waren auch die letzten Zweifel ausgeräumt. In der Folge kam sein 19-jähriger Kontrahent, wie schon zuvor, zu keiner Chance auf einen Servicedurchbruch. Nach 70 Minuten nutzte Zverev seinen zweiten Matchball. Für Gegner Popyrin fand er nur lobende Worte: «Er ist ein unglaubliches Talent und wird noch viel auf der Tour zeigen.»

Überraschung nur zu Beginn denkbar

Im Duell der Hünen hatte der 1,96 Meter-Mann Popyrin im Startsatz relativ lange die Möglichkeit, Grosses zu schaffen. Zwar hatte ihm der 2 cm grössere Zverev bei eigenem Aufschlag nur 3 Punkte zugestehen müssen. Jedoch hatte sich auch der Deutsche bis zum 4:4 keine Breakchance erspielen können. Dann aber schaltete die Weltnummer 5 einen Gang höher und liess keinen Zweifel mehr daran, wer die Partie gewinnen würde.

Nun wartet Bautista Agut

Im Viertelfinal bekommt es Zverev mit Roberto Bautista Agut zu tun. Die spanische Weltnummer 26 rang den Serben Dusan Lajovic (ATP 49) in 2:18 Stunden 6:7 (6:8), 6:3, 6:3 nieder. Im Head-to-Head mit Zverev liegt Bautista Agut 2:3 im Hintertreffen. Die weiteren Viertelfinals:

Stefanos Tsisipas - Daniil Medwedew

Taylor Fritz - Marius Copil

Roger Federer - Gilles Simon/Ernests Gulbis

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 25.10.2018, 16:50 Uhr