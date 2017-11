Stossen Sie die Türe auf zu Federers Garderobe

Wie sieht Roger Federers Reich hinter den Kulissen bei den ATP Finals in London aus? In unserem exklusiven Video erfahren Sie es.

Werfen Sie einen exklusiven Blick in Federers Garderobe in London 0:45 min, vom 17.11.2017

Roger Federer dürfte sich in seiner persönlichen Garderobe in der O2-Arena vom ersten Moment an heimisch gefühlt haben. Denn in seinem Reich, in das er sich vor dem Auftritt im Rampenlicht zurückziehen kann, fehlt es an nichts.

Sogar eine Flasche Champagner haben ihm die Veranstalter des Saisonendturniers schon bereitgestellt. Kann sie der 19-fache Grand-Slam-Champion am Sonntagabend bei der Siegerfeier köpfen?