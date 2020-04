Djokovic schlägt in einem Brief Unterstützung für schlechter klassierte Spieler vor. Auch Federer und Nadal sind dabei.

Novak Djokovic lancierte in seiner Funktion als Präsident des ATP Councils eine bemerkenswerte Aktion. Der Serbe, der auch von Roger Federer und Rafael Nadal unterstützt wird, präsentierte in einem Brief eine Idee, wie schlechter klassierte Tennisspieler in Zeiten der Corona-Pandemie finanziell unterstützt werden können.

Gemäss John Wertheim von TennisChannel sollen gut klassierte Spieler ihrem Ranking entsprechend folgende Beträge in einen Hilfsfonds einzahlen:

1-5: je 30'000 $

5-10: je 20’000 $

10-20: je 15’000 $

20-50: je 10’000 $

50-100: je 5000 $

Top-20-Doppelspieler: je 5000 $

Alleine damit käme über eine Mio. US-Dollar zusammen. Zudem sollen sich die ATP und die vier Grand-Slam-Turniere ebenfalls am Projekt beteiligen.

Unterstützung für Plätze 250-700

Gemäss dem Vorschlag sollen die Spieler zwischen den Plätzen 250 und 700 jeweils 10'000 US-Dollar davon erhalten. Ausserdem schlugen die «Big Three» vor, dass 50 Prozent des Preisgelds der ATP Finals 2020 – sofern diese denn stattfinden können – ebenfalls in den Fonds fliessen.