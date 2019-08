Legende: Macht auch 2019 in Federers Heimat Basel Halt Alexander Zverev. imago images

Auch die Ausgabe 2019 der Swiss Indoors (19. bis 27. Oktober) erfreut sich eines illustren Teilnehmerfelds. Angeführt wird das Tableau vom Aushängeschild und neunfachen Champion Roger Federer (ATP 3).

Seine auf dem Papier stärksten Widersacher sind mit Alexander Zverev (ATP 6), Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Fabio Fognini (ATP 10) drei weitere Spieler aus den Top 10. Mit Stan Wawrinka (ATP 23) ist zudem ein weiterer Schweizer Grand-Slam-Sieger am Start.

Ehemaliger Sieger und formstarker Spanier

Mit von der Partie ist auch Marin Cilic, der beste Erinnerungen an das Turnier in Basel hat. Der Kroate gewann den ATP-500-Event am Rheinknie im Jahr 2016.

Eingeschrieben hat sich auch Roberto Bautista Agut (ATP 11). Der Spanier stiess in Wimbledon bis in den Halbfinal vor und durchläuft derzeit eine starke Phase. Kann er diese an den US Open bestätigen, liegt ein Top-10-Platz für Bautista Agut in Reichweite.