Jack Sock wird an den Swiss Indoors in Basel dank einer Wildcard Platz 6 in der Gesetztenliste einnehmen.

In Basel am Start

Ein weiterer grosser Name wird am Rheinknie aufschlagen: Die Swiss Indoors Basel von nächster Woche vergaben ihre erste Wildcard an Jack Sock, die Nummer 18 der Weltrangliste. Nach nur 6 Siegen in dieser Saison will der Amerikaner seine Bilanz aufpolieren.

Gemäss aktueller Spielerliste wird Sock hinter Roger Federer (ATP 3), Alexander Zverev (5), Marin Cilic (6), David Goffin (12) und Stefanos Tsitsipas (16) Platz 6 in der Gesetztenliste einnehmen.

Zum vierten Mal in Basel

Damit reagierten die Veranstalter auch auf die Absage von Juan Martin del Potro und dem äusserst wahrscheinlichen Fernbleiben Novak Djokovics. Der Argentinier fällt nach einer Fraktur der Kniescheibe länger aus. Djokovic wird nach dem Schanghai-Triumph wohl eine Pause einlegen. Dies bestätigte Turnier-Direktor Roger Brennwald.

Der Service-Spezialist Sock tritt zum vierten Mal in Basel an. Vor einem Jahr triumphierte er eine Woche nach den Swiss Indoors am Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy.