Ben Shelton gewinnt den Basel-Halbfinal gegen Kumpel Arthur Fils 6:3, 7:6 (11:9).

Im 2. Satz vergibt der Franzose gleich 5 Gelegenheiten auf einen Entscheidungsdurchgang.

Gegner im Final wird Holger Rune oder Giovanni Mpetshi Perricard (live auf SRF zwei).

Noch am Donnerstag hatten Ben Shelton und Arthur Fils auf derselben Seite gespielt: Der 22-jährige Amerikaner und der zwei Jahre jüngere Franzose scheiterten im Doppel-Viertelfinal aber an Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker. Zwei Tage später waren die beiden Freunde am Rheinknie Konkurrenten: Und im Halbfinal der Swiss Indoors setzte sich Shelton in zwei Sätzen durch.

Im 1. Satz hatte sich Fils bei 3:4 den ersten Breakbällen gegen sich stellen müssen – und prompt beim zweiten Versuch von Shelton seinen Service abgeben müssen. Kurz darauf brachte der US-Amerikaner den Startsatz ins Trockene.

Shelton wehrt 5 Satzbälle ab

Im 2. Durchgang agierten die beiden lange auf Augenhöhe – bis Fils im Tiebreak mit 4:0 in Front ging und sich danach 3 Satzbälle erspielte. Doch Shelton zog den Kopf aus der Schlinge und wehrte zwei weitere Chancen des Franzosen auf einen Entscheidungsdurchgang ab. Seinerseits verwertete er den 2. Matchball.

Bei seinem ersten Auftritt in der St. Jakobshalle hat Shelton noch kein Aufschlagsspiel verloren. Bei seinem Premierenfinal an den Swiss Indoors am Sonntag (ab 15:15 Uhr auf SRF zwei) trifft Shelton auf Holger Rune oder Giovanni Mpetshi Perricard. Der Däne Rune (ATP 14) ist gegen den ungesetzten Franzosen (ATP 50) im 2. Halbfinal der Favorit.