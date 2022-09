Dank Novak Djokovic geht das Team Europe beim Laver Cup in London mit einer Führung in den Schlusstag. Der Serbe gewann am Samstag sein Einzel beim Duell mit dem Team World gegen den Amerikaner Frances Tiafoe 6:1, 6:3. Danach siegte Djokovic im Doppel an der Seite von Matteo Berrettini (ITA) gegen Jack Sock/Alex de Minaur (USA/AUS) 7:5, 6:2. Europa führt damit 8:4.

Legende: Alleine und zu zweit erfolgreich Novak Djokovic gewinnt am 2. Tag des Laver Cups sein Einzel und danach auch an der Seite von Matteo Berrettini. Keystone/AP Photo/Kin Cheung

Siege für Berrettini und Fritz

Zunächst hatte sich am Nachmittag Berrettini gegen Félix Auger-Aliassime (CAN) 7:6 (13:11), 4:6, 10:7 durchgesetzt, doch Cameron Norrie (GBR) kassierte durch ein 1:6, 6:4, 8:10 gegen Taylor Fritz (USA) den 4:4-Ausgleich. Berrettini bedankte sich nach seinem Sieg ausdrücklich bei Roger Federer, der ihn zu seiner Karriere inspiriert habe:

Der Italiener spielt in London anstelle des Schweizers, der am Freitag bei seinem Abschied von der Tennisbühne lediglich ein Doppel an der Seite seines langjährigen spanischen Rivalen Rafael Nadal bestritten und verloren hatte. Auch Nadal zog sich nach dem Auftakt aus «persönlichen Gründen» zurück, für ihn spielt beim Einladungsturnier Norrie.