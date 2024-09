Legende: Das Zünglein an der Waage für Europa Carlos Alcaraz siegt am Sonntag zunächst an der Seite von Casper Ruud im Doppel und später auch noch im Einzel gegen Taylor Fritz. Reuters/Annegret Hilse

Zum 5. Mal bei der 7. Ausgabe des Laver Cup jubelt am Ende das Team Europe. Die von Captain Björn Borg angeführten Europäer entschieden am Sonntag in Berlin 3 der 4 Partien für sich und schafften so noch die Wende.

Alcaraz und Zverev liefern

Ein entfesselter Carlos Alcaraz sicherte Europa mit einem 6:2, 7:5-Sieg gegen Taylor Fritz die entscheidenden 3 Punkte zum Titelgewinn. Am Ende setzten sich die Europäer «zuhause» mit 13:11 Punkten durch, nachdem das Team World mit einem 8:4-Vorsprung in den letzten Wettkampftag gestiegen war.

Vor Alcaraz hatte Alexander Zverev dafür gesorgt, dass es überhaupt zu einem alles entscheidenden Spiel kam. Der Lokalmatador musste gegen Frances Tiafoe ins Matchtiebreak, behielt letztlich aber mit 6:7 (5:7), 7:5, 10:5 die Oberhand.

2025 in San Francisco

Nach aufeinanderfolgenden Titeln des Team World 2022 in London und 2023 in Vancouver sind es in Berlin die Europäer, welche den Pokal in die Höhe stemmen können. Im kommenden Jahr steigt der Laver Cup wieder in Nordamerika. San Francisco steht als Austragungsort bereits fest.