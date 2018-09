Jim Courier tritt nach 8 Jahren als Captain des amerikanischen Davis-Cup-Teams zurück. «Es war eine Ehre und ein Privileg, den US-Verband und die USA als Spieler und als Captain zu vertreten», sagte der 48-Jährige. Courier führte das US-Team seit 2010 zu einer 10:8-Bilanz. Den Pokal gewann er – anders als 1992 und 1995 als Spieler – allerdings nie. Im Halbfinal gegen Kroatien vor 11 Tagen lag sein Spieler Frances Tiafoe im 5. Match mit 2:1 Sätzen vorne, ehe dieser das Spiel gegen Borna Coric doch noch verlor.

Andy Murray hat seinen bislang wertvollsten Sieg seit seinem Comeback diesen Sommer eingefahren. Der Schotte schlug im Achtelfinal des Turniers im chinesischen Shenzhen den topgesetzten Weltranglisten-11. David Goffin (Be) 6:3, 6:4. Im Viertelfinal trifft er auf den Spanier Fernando Verdasco, gegen den er an den diesjährigen US Open in der 2. Runde verlor.