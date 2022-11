Legende: Die Gesundheit geht vor Matteo Berrettini ist weiterhin ausser Gefecht gesetzt. imago images/Independent Photo Agency

Berrettini leidet weiter an Fussproblemen

Matteo Berrettini (ATP 15) wird in der Saison 2022 keine Einzel-Turniere mehr bestreiten. Der Italiener musste seine Teilnahme am letzten ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy verletzungsbedingt absagen. Seit dem verlorenen Endspiel in Napoli gegen Landsmann Lorenzo Musetti vor acht Tagen laboriert Berrettini an einer Fussverletzung. Der 26-Jährige will nun weiter in den Heilungsprozess investieren, um für einen Davis-Cup-Einsatz Ende November, wenn Italien im Viertelfinal auf die USA trifft, wieder fit sein.

03:06 Video Archiv: Berrettini unterliegt Djokovic im Wimbledon-Final 2021 Aus Sport-Clip vom 11.07.2021. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.

Davis Cup neu unter dem ATP-Dach

Der Internationale Tennisverband (ITF) holt für den Davis Cup die Association of Tennis Professionals (ATP) ins Boot. Damit soll der 122 Jahre alte Team-Event wieder gestärkt werden. Dennoch darf die neue Allianz nicht überbewertet werden. Bisher wurde der Davis Cup vom internationalen Verband organisiert. Aber die ATP hat die Davis-Cup-Wochen schon in all den letzten Jahren geschützt. Weltranglistenpunkte gab es für den Davis Cup ebenfalls schon.