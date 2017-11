Tennis-News: Djokovic fällt aus den Top 10

Novak Djokovics lange Verletzungspause führt zu Konsequenzen: Der pausierende Serbe hat erstmals seit über 10 Jahren nicht mehr Top-Ten-Status.

Novak Djokovic wird bei der Veröffentlichung der neuen ATP-Weltrangliste am nächsten Montag nicht mehr in den Top 10 geführt werden. Aktuell ist der verletzte 12-fache Grand-Slam-Champion noch die Nummer 7 der Welt. Der Sieg des Basel-Finalisten Juan Martin Del Potro über Robin Haase (Ho) in Paris-Bercy führt zur Konstellation, dass Djokovic künftig ein zweistelliges Ranking aufweist. Der Serbe war letztmals im März 2007 nicht in den Top 10 vertreten.

Djokovic stand insgesamt mehr als 200 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Seine Saison hatte er aufgrund einer langwierigen Verletzung am Ellbogen nach dem Viertelfinal-Aus in Wimbledon vorzeitig beendet. Sein Comeback peilt er für Ende Dezember an.